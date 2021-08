Calciomercato Juventus, definiti i termini della cessione di Demiral (Di mercoledì 4 agosto 2021) Merih Demiral lascia la Juventus: definita la formula del prestito all’Atalanta del difensore turco. I dettagli Merih Demiral lascia la Juventus e oggi potrebbe già sostenere le visite mediche. Il difensore turco è assente dall’allenamento odierno alla Continassa e potrebbe prestissimo approdare alla corte di Gasperini. Libero riporta la formula dell’accordo con l’Atalanta: 3 milioni di prestito oneroso più 25 milioni di euro per il diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Accordo definito e addio dopo due anni. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Merihlascia la: definita la formula del prestito all’Atalanta del difensore turco. I dettagli Merihlascia lae oggi potrebbe già sostenere le visite mediche. Il difensore turco è assente dall’allenamento odierno alla Continassa e potrebbe prestissimo approdare alla corte di Gasperini. Libero riporta la formula dell’accordo con l’Atalanta: 3 milioni di prestito oneroso più 25 milioni di euro per il diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Accordo definito e addio dopo due anni. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU ...

