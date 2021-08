Atletica, Paolo Dal Molin: “Per me è un fallimento. Ci tenevo, mi fa male” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Finisce in semifinale la corsa di Paolo Dal Molin. L’azzurro si è battuto bene, ma il suo percorso nei 110hs è terminato con un 13.40 (0.1) che non è bastato per entrare tra gli otto che si contenderanno le medaglie. La finale olimpica resta dunque un sogno che l’azzurro non riesce a tramutare in realtà. Il quarto posto nella seconda semifinale non è bastato per passare (dodicesimo crono complessivo). A conti fatti, per riuscire sarebbe servito correre dalle parti del record italiano: l’ultimo a qualificarsi è infatti il britannico Pozzi, con 13.32, cinque centesimi oltre il limite nazionale siglato dall’azzurro agli Assoluti di Rovereto. Peccato, perché ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Finisce in semifinale la corsa diDal. L’azzurro si è battuto bene, ma il suo percorso nei 110hs è terminato con un 13.40 (0.1) che non è bastato per entrare tra gli otto che si contenderanno le medaglie. La finale olimpica resta dunque un sogno che l’azzurro non riesce a tramutare in realtà. Il quarto posto nella seconda semifinale non è bastato per passare (dodicesimo crono complessivo). A conti fatti, per riuscire sarebbe servito correre dalle parti del record italiano: l’ultimo a qualificarsi è infatti il britannico Pozzi, con 13.32, cinque centesimi oltre il limite nazionale siglato dall’azzurro agli Assoluti di Rovereto. Peccato, perché ...

