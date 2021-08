Tokyo2020, due azzurri in finale nel Triplo. Desalu accede alle semifinali dei 200 metri (Di martedì 3 agosto 2021) Nella giornata del 3 agosto occhi puntati su Desalu, qualificato nei 200 metri, sulla vela italiana già sul podio, l'inseguimento a squadre di ciclismo su pista - oggi il podio femminile e le semifinali maschili con le squadre azzurre protagoniste - e per i primi scontri a eliminazione diretta del basket e del volley maschile Leggi su rainews (Di martedì 3 agosto 2021) Nella giornata del 3 agosto occhi puntati su, qualificato nei 200, sulla vela italiana già sul podio, l'inseguimento a squadre di ciclismo su pista - oggi il podio femminile e lemaschili con le squadre azzurre protagoniste - e per i primi scontri a eliminazione diretta del basket e del volley maschile

