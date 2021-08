Tiny Tina's Wonderlands sarà lanciato tra gennaio e marzo 2022 (Di martedì 3 agosto 2021) Tiny Tina's Wonderlands si è rivelato uno dei titoli più curiosi dell'E3 2021. Il gioco incarna ancora l'azione sparatutto in cooperativa che ha reso il franchise Borderlands di Gearbox così famoso, ma offre un'ambientazione fantasy. Gearbox aveva confermato il gioco in uscita per l'inizio del 2022 ma, nel recente report trimestrale di Take Two Interactive, è stata fornita una finestra di lancio più specifica. Lo studio ha confermato che , ma i piani potrebbero cambiare. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma almeno il "contenuto end-game ripetibile" è stato confermato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021)'ssi è rivelato uno dei titoli più curiosi dell'E3 2021. Il gioco incarna ancora l'azione sparatutto in cooperativa che ha reso il franchise Borderlands di Gearbox così famoso, ma offre un'ambientazione fantasy. Gearbox aveva confermato il gioco in uscita per l'inizio delma, nel recente report trimestrale di Take Two Interactive, è stata fornita una finestra di lancio più specifica. Lo studio ha confermato che , ma i piani potrebbero cambiare. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma almeno il "contenuto end-game ripetibile" è stato confermato. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Una finestra di lancio per #TinyTinasWonderlands. - Nextplayer_it : Tiny Tina's Wonderlands in uscita tra gennaio e marzo 2022 - dlcompare_it : Siamo totalmente sicuri che Tiny Tina's Wonderlands varrà l'attesa, specialmente per tutti coloro che amano Borderl… - GamingTalker : 2K annuncerà un nuovo franchise questo mese, Tiny Tina's Wonderlands arriverà ad inizio 2022 -