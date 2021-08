Take-Two | ' in futuro sarà più difficile per le piccole aziende competere nel settore gaming'

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: GTA: Take-Two rimuove delle mod di vecchi capitoli perché 'danneggiano l'economia di gioco'' - misteruplay2016 : GTA 6 e BioShock 4 zero novità? Take-Two pensa ad annunciare un ‘nuovo entusiasmante franchise’ - Asgard_Hydra : 2K Games presenterà un nuovo franchise ad agosto, venti giochi da Take-Two quest'anno - GamingTalker : GTA, il CEO di Take-Two commenta sulla rimozione delle mod di alcuni giochi - infoitscienza : GTA: Take-Two rimuove delle mod di vecchi capitoli perché “danneggiano l’economia di gioco”” – Notizia – PCVideogio… -

Ultime Notizie dalla rete : Take Two

Nelle ultime settimane ha fatto molto rumore la notizia delle tante mod di GTA 5 buttate giù dalla stessa. Neanche le mod di giochi più anzianotti come GTA: San Andreas sono sfuggite alla furia del publisher americano. In questi giorni, è arrivata anche la risposta ufficiale diin ...In queste ore stanno venendo rilasciate in rete tutta una serie di informazioni emerse durante l'ultima riunione con gli investitori di. Abbiamo appreso, per esempio, che a breve potremmo assistere all' annuncio di diversi nuovi giochi , ma non solo. Protagonista della call è stato anche GTA 5, il quale si è dimostrato per ...Perché Take Two ha rimosso alcune delle mod di GTA lasciandone in circolazione molte altre? L’amministratore delegato risponde alla domanda.Il CEO di Take-Two Interactive interviene con una dichiarazione ufficiale riguardo le mod cancellate di GTA 5, mettendo ancora più confusione.