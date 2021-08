Spagna-Giappone 1-0: le Furie Rosse vanno in finale (Di martedì 3 agosto 2021) Spagna-Giappone 1-0. Si è giocata quest’oggi la seconda semifinale del torneo olimpico di calcio che ha visto le Furie Rosse battere i padroni di casa grazie alla rete siglata da Asencio nel secondo tempo supplementare. Gli iberici raggiungono cosi il Brasile in finale che si giocherà a Yokohama il prossimo 7 agosto. -Messico-Brasile 1-4: i verdeoro vanno in finale L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021)1-0. Si è giocata quest’oggi la seconda semidel torneo olimpico di calcio che ha visto lebattere i padroni di casa grazie alla rete siglata da Asencio nel secondo tempo supplementare. Gli iberici raggiungono cosi il Brasile inche si giocherà a Yokohama il prossimo 7 agosto. -Messico-Brasile 1-4: i verdeoroinL'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Advertising

IadevaiaLorenzo : #Tokyo2020 : nel torneo di #Football maschile la finale per l'oro sarà #Brasile-#Spagna. I verdeoro alla terza fina… - tcm24com : Olimpiadi di Tokyo, la Spagna supera il Giappone e va in finale contro il Brasile #olimpiadi di Tokyo - napolista : L’oro se lo contenderanno dopo due maratone: i sudamericani vincono ai rigori, Asensio la decide ai supplementari c… - OA_Sport : Marco Asensio spedisce la Spagna in finale con un gol ai supplementari, Giappone ko. - forzagranata1 : RT @corradone91: Sarà #Spagna contro #Brasile nella finale delle #Olympics. Gli spagnoli hanno eliminato il #Giappone ai supplementari: gol… -