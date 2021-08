Shomurodov ringrazia il Genoa via social | “Mi avete fatto realizzare il sogno di giocare in Europa”

(Di martedì 3 agosto 2021) Eldortramite il suo profilo Twitter, ha voluto dedicare un messaggio dimento al, club con il quale nella passata stagione ha totalizzato 32 presenze, segnato 8 gol e fornito 2 assist per i compagni. Questo il tweet dell”attaccante uzbeko per la società ligure: “Vogliore tutti voi diper la professionalità e il supporto. Il miodiinsi è avverato in questo club unico. È un posto speciale e rimane nel mio cuore per il resto della mia vita. Grazie Genova, In bocca al lupo per la nuova ...

Eldorha salutato così sui social tutto il mondo Genoa: "Fin dall'inizio della mia ... Ora, Eldori tifosi: "L'attenzione e la gentilezza dei tifosi mi hanno aiutato ad adattarmi, a ...Cetin, benché in vantaggio sull'uzbeko, commette un errore e, che quando arriva in pressione è sempre una fonte di preoccupazione per l'avversario, raccoglie il retropassaggio,e ...L'attaccante della Roma ha voluto salutare i tifosi rossoblù: "Grazie per aver creduto in me, ho potuto realizzare il mio sogno" ...Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko ormai ex Genoa, si è affidato ai social, in particolare a Instagram, per salutare il mondo Genoa: “Oggi voglio esprimere la mia gratitudine. Fin dall’inizio della m ...