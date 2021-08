Quello che Daniela Santanché dimentica di dire su Fauci e i vaccinati contagiosi | VIDEO (Di martedì 3 agosto 2021) Nel corso della puntata di ieri sera di Stasera Italia la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè è tornata sulle parole di Anthony Fauci, il consulente sanitario della Casa Bianca. Nelle scorse settimane il professore statunitense aveva spiegato in maniera piuttosto chiara che il vaccino non fermerà i contagi da Coronavirus, allo stesso tempo aveva evidenziato come l’infezione sui vaccinati fosse molto meno dannosa e che i problemi più gravi ad oggi sono tutti certificati sui non vaccinati. #Pfizer e #Moderna hanno aumentato il prezzo dei vaccini, #Fauci ci dice che anche i ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Nel corso della puntata di ieri sera di Stasera Italia la senatrice di Fratelli d’ItaliaSantanchè è tornata sulle parole di Anthony, il consulente sanitario della Casa Bianca. Nelle scorse settimane il professore statunitense aveva spiegato in maniera piuttosto chiara che il vaccino non fermerà i contagi da Coronavirus, allo stesso tempo aveva evidenziato come l’infezione suifosse molto meno dannosa e che i problemi più gravi ad oggi sono tutti certificati sui non. #Pfizer e #Moderna hanno aumentato il prezzo dei vaccini, #ci dice che anche i ...

Advertising

PIERPARDO : Bello andare a dormire stanotte nel Paese abitato dall'uomo più veloce al mondo e da quello che salta più in alto. #VivaLItalia #Tokyo2020 - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Agosto: Quello che nessuno dice di Draghi&Mps. L’origine del crac Bankitalia… - LauraPausini : Due anni fa il mio ultimo concerto con @BiagioAntonacci Grazie a tutti per quello che ci avete fatto provare, perc… - luca79ind : @nabu65 @simonettamilia2 @spighissimo In Italia qualsiasi cosa fai devi mettere in conto che ci sarà una % di furbe… - matchataegi : mi sono svegliata con questa cosa che devo fare il visual diary di agosto a parte perché quello di prima è troppo pasticciato e non mi piace -