Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo: Rachele Bruni non si accontenta: "Non firmo per replicare l'argento a Rio" (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi alle 23.30 italiane sarà già domani in Giappone. E' fissato alle 06.30 del mattino del 4 agosto il via della 10 km del Nuoto di fondo in acque libere, prova valida per le Olimpiadi di Tokyo. L'Open water, per dirla in maniera anglosassone, darà un connotato ancor più chiaro agli sport aquatici di questa edizione della rassegna a Cinque Cerchi. L'Italia nella prova femminile che inizierà nelle prossime ore potrà contare su Rachele Bruni, nuotatrice toscana tutto cuore e grinta che vanta un curriculum ragguardevole, tra cui un argento olimpico a Rio 2016 e un bronzo mondiale a Gwangju ...

