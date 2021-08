Napoli, i convocati per il match con il Wisla Cracovia (Di martedì 3 agosto 2021) Napoli, dopo la partita contro il Bayern Monaco di sabato scorso, pronto per un’altra amichevole internazionale. Gli azzurri affronteranno, in Polonia il Wisla Cracovia al Henryk Reyman Stadium di Cracovia Il Napoli ha lavorato nel pomeriggio all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra –come riportato dal sito ufficiale del club- si è allenata sul campo 2. Dopo una prima fase di attivazione e rapidità il Napoli ha svolto una esercitazione tattica ed una partita a campo ridotto. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ounas ha svolto parte del lavoro in ... Leggi su retecalcio (Di martedì 3 agosto 2021), dopo la partita contro il Bayern Monaco di sabato scorso, pronto per un’altra amichevole internazionale. Gli azzurri affronteranno, in Polonia ilal Henryk Reyman Stadium diIlha lavorato nel pomeriggio all’SSCKonami Training Center. La squadra –come riportato dal sito ufficiale del club- si è allenata sul campo 2. Dopo una prima fase di attivazione e rapidità ilha svolto una esercitazione tattica ed una partita a campo ridotto. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ounas ha svolto parte del lavoro in ...

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - andreastoolbox : Napoli, Osimhen a riposo: non è tra i convocati per l'amichevole con il Wisla Cracovia | Sky Sport… - Enzovit : Napoli, i convocati per il match con il Wisla Cracovia - Zappullaclary : RT @SkySport: Napoli, #Osimhen a riposo: non è tra i convocati per l'amichevole con il Wisla Cracovia #SkySport #Napoli - falconhamada_90 : RT @SkySport: Napoli, #Osimhen a riposo: non è tra i convocati per l'amichevole con il Wisla Cracovia #SkySport #Napoli -