Modena, operaia muore sul lavoro (Di martedì 3 agosto 2021) Un'operaia quarantenne è morta in un incidente sul lavoro, avvenuto in provincia di Modena. Una tragedia avvenuta nella zona di Camposanto e che strappa alla vita una persona che era impegnata nella sua attività lavorativa. La vittima, 41 anni, è rimasta incastrata in una fustellatrice e non ha avuto scampo. operaia morta a Modena, soccorsi non hanno potuto fare nulla La donna era impegnata in un'azienda che si occupava di packaging e lavorazione della carta. Il tragico evento si sarebbe verificato tra le 8 e le 8.30. Una volta scattato l'allarme per l'accaduto, sul posto si è registrato l'arrivo dei ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 3 agosto 2021) Un'quarantenne è morta in un incidente sul, avvenuto in provincia di. Una tragedia avvenuta nella zona di Camposanto e che strappa alla vita una persona che era impegnata nella sua attività lavorativa. La vittima, 41 anni, è rimasta incastrata in una fustellatrice e non ha avuto scampo.morta a, soccorsi non hanno potuto fare nulla La donna era impegnata in un'azienda che si occupava di packaging e lavorazione della carta. Il tragico evento si sarebbe verificato tra le 8 e le 8.30. Una volta scattato l'allarme per l'accaduto, sul posto si è registrato l'arrivo dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Modena operaia Tragedia a Camposanto, operaia muore incastrata nel macchinario Camposanto (Modena), 3 agosto 2021 - Tragedia questa mattin a dopo le 8 all'azienda Bombonette in via Panaria ...il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaia. Allo ...

Luana D'Orazio non ha insegnato nulla. Altra donna morta in un macchinario ... la Bombonette, che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima ... immediatamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaia. I ...

Tragedia a Camposanto, operaia muore incastrata nel macchinario

Operaia 41enne muore incastrata in un macchinario Incidente mortale sul lavoro. Stamattina, intorno alle 8.30, a Camposanto, in provincia di Modena, una donna di 41 anni è morta in un’azienda che si trova in via Panaria. La vittima, di origine marocc ...

