Megalodonte | il più grande predatore di tutti i tempi

(Di martedì 3 agosto 2021) Chi non ha mai sentito parlare del, lo squalo preistorico noto protagonista di diversi film dell’orrore che, ancora oggi, incutono terrore nelle menti dei subacquei, bagnanti e pescatori? Otodus megalodon, meglio conosciuto come Megalodon o, è una specie di squalo comparsa circa 15-20 milioni di anni fa all’inizio del Miocene ed estintasi circa 3.5-3.0 milioni di anni fa nel Pliocene. Famoso per i ritrovamenti fossili di denti di notevoli dimensioni che potevano arrivare anche a 15-18 cm di lunghezza, ilpoteva raggiungere i 18-20 metri di lunghezza, le 50-60 tonnellate di peso e possedeva un’apertura ...