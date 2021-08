LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Biles torna con 14.0 alla trave, è seconda! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.25 Infatti Ashikawa ottiene 13.733 ed è quinta. Tocca alla russa Vladislava Urazova. 11.22 Ashikawa si sbilancia moltissimo su due enjambè. Anche la piroette non è ottimale, triplo avvitamento in uscita. Gli errori non sono mancati, però potrebbe non piazzarsi lontana da Biles e Lee. 11.19 Sunisa Lee paga a caro prezzo lo sbilanciamento: 13.866, quarto posto. Tang resta in testa davanti a Biles. Ora la giapponese Urara Ashikawa, sostituta dall’infortunata Larisa Iordache. 11.17 PAZZESCOOOOO! Sunisa Lee evita una caduta già fatta, sbilanciamento enorme, rimane su ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Infatti Ashikawa ottiene 13.733 ed è quinta. Toccarussa Vladislava Urazova. 11.22 Ashikawa si sbilancia moltissimo su due enjambè. Anche la piroette non è ottimale, triplo avvitamento in uscita. Gli errori non sono mancati, però potrebbe non piazzarsi lontana dae Lee. 11.19 Sunisa Lee paga a caro prezzo lo sbilanciamento: 13.866, quarto posto. Tang resta in testa davanti a. Ora la giapponese Urara Ashikawa, sostituta dall’infortunata Larisa Iordache. 11.17 PAZZESCOOOOO! Sunisa Lee evita una caduta già fatta, sbilanciamento enorme, rimane su ...

