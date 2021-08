Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Il #rapper Dizzee Rascal arrestato: è accusato di aver aggredito una donna - leggoit : Il #rapper Dizzee Rascal arrestato: è accusato di aver aggredito una donna -

Ultime Notizie dalla rete : rapper Dizzee

SentireAscoltare

Rascal, notobritannico, deve rispondere all'accusa di aver aggredito una donna a causa di un disturbo psichico. Ilè stato arrestato in una casa nel sud di Londra perché avrebbe ...Gerard Depardieu oltre ad essere un apprezzato attore è anche un produttore di vino. Pare fosse ubriaco quando ha orinato su di un aereo dell'Air FranceRascal è un notoinglese. Il cantante è stato cacciato dalla polizia dopo aver insultato uno steward della British Airways Justin Beiber. Il giovane cantante secondo il personale della ...Dizzee Rascal, noto rapper britannico, deve rispondere all'accusa di aver aggredito una donna a causa di un disturbo psichico. Il rapper è stato arrestato in una casa nel sud ...«Campionare, la tecnica di prelevare un frammento da un suono preregistrato e inserirlo in una composizione “originale”, è un nuovo modo per fare qualcosa che si è sempre fatto: creare con quello che ...