Il pranzo è servito, Flavio Insinna incredulo: “Come hai fatto?” (Di martedì 3 agosto 2021) Flavio Insinna durante una puntata de Il pranzo è servito è rimasto davvero incredulo per una risposta data dalla campionessa Patrizia. Flavio InsinnaIl pranzo è servito nelle ultime settimane sta allietando gli italiani a partire dalle ore 14. Flavio Insinna ha preso in mano lo storico programma condotto in passato da Corrado. Una sfida interessante che per ora sembra decisamente vinta. Nella giornata di ieri si sono sfidati la campionessa Patrizia e Francesco. Durante il quiz però qualcosa ha attirato ... Leggi su chenews (Di martedì 3 agosto 2021)durante una puntata de Ilè rimasto davveroper una risposta data dalla campionessa Patrizia.Ilnelle ultime settimane sta allietando gli italiani a partire dalle ore 14.ha preso in mano lo storico programma condotto in passato da Corrado. Una sfida interessante che per ora sembra decisamente vinta. Nella giornata di ieri si sono sfidati la campionessa Patrizia e Francesco. Durante il quiz però qualcosa ha attirato ...

Advertising

leggoit : Il pranzo è servito, 'miracolo' in diretta. Il gesto della concorrente spiazza Flavio Insinna: «Ma come hai fatto?» - annalisabi76 : @andreaballarati No so, le tv commerciali però sono state anche quelle di Festivalbar, il pranzo è servito, Casa… - ulixtulix : @FapontiFranco @AntonioBonaser2 @GiorgiaMeloni la spagna ha conosciuto il fascismo,ma non l'antifascismo servito a… - CataVinc : @Lanf040264 La laurea in medicina dove l'ha presa al pranzo è servito? - giovanna17bb : Insinna incastra la neo-campionessa de "Il pranzo è servito" -