Il Papeete torna a far notizia | ma stavolta non c’entra Salvini e i suoi mojito

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 3 agosto 2021) Fatture riguardanti operazioni mai avvenute per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha portato ad un decreto di sequestro nei confronti di una serie di società molto note. La richiesta della Procura colpisce infatti anche laSrl e la Villasrl di Milano Marittima (con sequestro rispettivamente di 384.676 e 147.142 euro) anche se il provvedimento riguarda in tutto 35 imprenditori. LEGGI ANCHE => Dalalla Festa della Lega, l’estate di Matteo(con polemiche per la foto con l’influencer) Come noto, ...