Il Napoli deve sistemare "l'emergenza mediano": quattro nomi sul banco ma uno solo è la priorità (Di martedì 3 agosto 2021) Con l'infortunio di Diego Demme, l'addio a fine giugno di Bakayoko e la mancanza di alternative interne (è infortunato anche Luca Palmiero, ndr), il Napoli deve necessariamente coprirsi - e deve farlo quanto prima - in mediana. Siccome, però, almeno al momento il Napoli non può permettersi di fare grossi investimenti, la società sta puntando a formalizzare un prestito in stile Bakayoko. Sono tantissimi i nomi che il Napoli continua a tenere sott'occhio in tal senso ma la dirigenza azzurra si sta prendendo tempo ulteriore per scegliere al meglio tra i vari candidati per il centrocampo. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Con l'infortunio di Diego Demme, l'addio a fine giugno di Bakayoko e la mancanza di alternative interne (è infortunato anche Luca Palmiero, ndr), ilnecessariamente coprirsi - efarlo quanto prima - in mediana. Siccome, però, almeno al momento ilnon può permettersi di fare grossi investimenti, la società sta puntando a formalizzare un prestito in stile Bakayoko. Sono tantissimi iche ilcontinua a tenere sott'occhio in tal senso ma la dirigenza azzurra si sta prendendo tempo ulteriore per scegliere al meglio tra i vari candidati per il centrocampo. ...

