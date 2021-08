I poteri di Mattarella negli ultimi sei mesi al Colle

(Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Il semestre bianco toglie al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camereseidella legislatura. Un potere raramente usato, più spesso solo fatto balenare, ma che al solo essere evocato ha aiutato molte crisi politiche a non divenire crisi di governo. Il timore di ‘spuntare le armi' a disposizione del Capo dello Stato è sempre stato presente nei settennati che si sono succeduti, e anche in questa occasione il rischio che i partiti, ora uniti in grande maggioranza a sostegno del governo Draghi, leggano il semestre bianco come uno ‘sciogliete le righe' è ben presente a tutti. Ma al Presidente restano ...

Il perchè del Semestre bianco approfondimento Il presidente Sergiocompie 80 anni Quali ... Ma questo non significa un ridimensionamento dell'attività e deicomplessivi del Colle. Solo ...E invece Conte, per vanità, ha tenuto tutto ied è finito malissimo. Basta vedere che cosa è ...verrà riconfermato al Quirinale anche perché Draghi ha tutto l'interesse a restare a ...Durante il semestre bianco il Capo dello Stato non può sciogliere le Camere ma resta a lui la facoltà di firmare leggi e decreti e di rinviare al Parlamento un provvedimento appena approvato ...Con il semestre bianco iniziano oggi, 3 agosto, gli ultimi sei mesi di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica italiana, in cui non potrà ...