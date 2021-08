Goletta Verde, in Abruzzo le foci dei fiumi sono fortemente inquinate (Di martedì 3 agosto 2021) Pescara - sono otto i punti campionati dai volontari di Goletta Verde lungo le coste dell'Abruzzo, cinque sono foci, tre sono stati campionati in mare: di questi tre sono risultati fortemente inquinati e uno inquinato, e sono tutti foci dei fiumi. I punti risultati oltre i limiti di legge: fortemente inquinate la foce del fiume Vibrata in località Villarosa di Martinsicuro tra Martinsicuro e Alba Adriatica (Teramo); quella del fiume Alento a Francavilla al ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 3 agosto 2021) Pescara -otto i punti campionati dai volontari dilungo le coste dell', cinque, trestati campionati in mare: di questi trerisultatiinquinati e uno inquinato, etuttidei. I punti risultati oltre i limiti di legge:la foce del fiume Vibrata in località Villarosa di Martinsicuro tra Martinsicuro e Alba Adriatica (Teramo); quella del fiume Alento a Francavilla al ...

