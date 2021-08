Elodie sostituisce Can Yaman e l’ambiente si infuoca

Leggi su formatonews

(Di martedì 3 agosto 2021) La giornalista sportiva, Diletta Leotta, è stata avvistata in compagnia di. Amore al capolinea con l’attore turco Can? Diletta Leotta in una foto di InstagramE’ il gossip dell’estate: il grande amore nato tra la giornalista sportiva di Dazn, Diletta Leotta, e l’attore turco Canè già naufragato? I due stanno trascorrendo le loro vacanza estive separati e al dito della bella Leotta non è possibile più vedere l’anello che l’attore le aveva regalato. Per il momento però i due diretti interessati mantengono il più stretto riserbo e non hanno fatto alcuna dichiarazione. Alcuni, però, sostengono che il loro ...