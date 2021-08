Derubato Zazzeri | argento nel nuoto a Tokyo 2020 | “Ridatemi i ricordi”

(Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzonella staffetta 4×100 stile libero, è statodeidei Giochi al suo rientro in Italia. “Il 2 agosto, verso le 13:30 hanno sfondato il vetro della mia auto di fronte alla Piscina Bellariva di Firenze. Mentre ero passato a salutare i miei compagni di squadra, Rubando idelle mie olimpiadi, compresa la GoPro e l’ipad con tutti i video delle Olimpiadi ed i souvenir per la mia famiglia”, ha scritto sui sociallanciando un appello: “Faccio un appello ai ladri, se mai leggerete tutto questo, vi ...

Advertising

SaraMeini : APPELLO! Dal Sogno all’Incubo. Lorenzo #Zazzeri appena rientrato a Firenze da Tokio è stato derubato di tutti i su… - repubblica : Olimpiadi, Lorenzo Zazzeri derubato appena rientrato da Tokyo: 'Vi prego, ridatemi i miei ricordi' - SkySport : Olimpiadi, Zazzeri derubato dei ricordi di Tokyo nella sua Firenze: l'appello sui social #SkySport #Tokyo2020… - robykkk : Olimpiadi, Lorenzo Zazzeri derubato appena rientrato da Tokyo: 'Vi prego, ridatemi i miei ricordi' - castell32082033 : RT @FioreFerdi1: Che schifo di gente! Olimpiadi, Lorenzo Zazzeri derubato appena rientrato da Tokyo: 'Vi prego, ridatemi i miei ricordi' -

Ultime Notizie dalla rete : Derubato Zazzeri

...- Disavventura per il campione olimpico Lorenzo. Di ritorno dalla spedizione in Giappone che gli ha fruttato una medaglia d'argento nella competizione 4 100 stile libero è statoa ...Il campione olimpico Lorenzo, argento a Tokyo nella staffetta 4x100 stile libero, è stato, oggi, mentre all'ora di pranzo, festeggiava appena rientrato a Firenze con gli amici della sua società, vicino alla ...Olimpiadi, Zazzeri derubato dei ricordi di Tokyo nella sua Firenze: l'appello sui social ai ladri. "Hanno sfondato il vetro della mia auto" ...Il nuotatore, argento a Tokyo, aveva lasciato l'auto davanti alla piscina di Bellariva per festeggiare con i compagni e amici. Al ritorno l'amara scoperta: il suo appello ...