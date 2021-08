Conor McGregor preoccupa i fan: tutta colpa di un video (poi rimosso) (Di martedì 3 agosto 2021) Il lottatore irlandese Conor McGregor fa spaventare i fan con un video strano che sparisce dai social dopo pochi minuti. In questi ultimi anni Conor McGregor è diventato una celebrità planetaria per aver vinto in diverse occasioni il campionato statunitense Ultimate Fighting Championship di arti marziali miste. Lottatore fenomenale, rapido, potente e dotato di un carattere molto aggressivo, Conor McGregor è stato campione sia della categoria pesi piuma che di quella pesi leggeri e in alcune occasioni è stato campione contemporaneamente di entrambe le categorie. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 agosto 2021) Il lottatore irlandesefa spaventare i fan con unstrano che sparisce dai social dopo pochi minuti. In questi ultimi anniè diventato una celebrità planetaria per aver vinto in diverse occasioni il campionato statunitense Ultimate Fighting Championship di arti marziali miste. Lottatore fenomenale, rapido, potente e dotato di un carattere molto aggressivo,è stato campione sia della categoria pesi piuma che di quella pesi leggeri e in alcune occasioni è stato campione contemporaneamente di entrambe le categorie. ...

nabiltheg0at : Conor McGregor farà un incontro di boxe in sedia a rotelle. Giuro mai visto un ex campione finito peggio di lui - fight_shield : Conor McGregor tornerà presto nel ring in un match di beneficienza! #FIGHT // #TSOS // #MMA - fight_shield : C'è veramente la possibilità di un epico secondo scontro tra #TheNotorious e #TheEagle? - stuprinho : @ildpaa figura mistica, fusione di un Dio e di geni presi da Conor mcgregor, creatore della depaulinite che ci ha p… - ildpaa : Voglio avere la voce di Conor Mcgregor -

Ultime Notizie dalla rete : Conor McGregor Bartkoviak: recensione dl film polacco Netflix - Cinematographe.it ... per una disciplina che ha avuto nell'ultimo ventennio un'esplosione di popolarità a livello planetario, con sempre più spettatori ad assistere agli incontri di celebri campioni come Conor McGregor , ...

Conor McGregor si è comprato la Lamborghini delle barche a motore Il nuovo yacht di Conor McGregor ha 4.000 cavalli, due camere da letto e un'estetica ereditata dalle Lamborghini che più ci piacciono Se qualcuno come Conor McGregor volesse comprare un imbarcazione per divertirsi sul ...

Conor McGregor combatterà un match di boxe su sedia a rotelle Fight - The Shield Of Wrestling Gli sportivi più pagati al mondo Con i guadagni che ottengono per le loro prestazioni sportive nel campo e per i tanti contratti pubblicitari fuori dal campo non c'è dubbio che gli sportivi sono tra i personaggi più pagati al mondo.

Salerno accoglie il nuovo Lamborghini 63: Conor McGregor lo ha acquistato per 3 milioni di euro Salerno, Marina d'Arechi primo porto ad ospitare il Lamborghini 63, il nuovo yacht di lusso ispirato ad una Lamborghini ...

