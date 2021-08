Apple non firma più iOS 14.7: nessun downgrade possibile da iOS 14.7.1HDblog.it (Di martedì 3 agosto 2021) L’unico downgrade rimane possibile per iOS 15 beta: gli utenti possono installare solamente iOS 14.7.1Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 3 agosto 2021) L’unicorimaneper iOS 15 beta: gli utenti possono installare solamente iOS 14.7.1Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

The_D_ray : @Apple Gente non avete capito nulla. Intendono dire che ora l'Iphone non si rompe più anche su superfici morbide, ma solo su quelle solide. - HDblog : Apple non firma più iOS 14.7: nessun downgrade possibile da iOS 14.7.1 - macaruzzo : RT @PornoNoblogs: @RadioQuar @musicassetta @SalvatoreC1970 @lazialeantifa @BSbarsky @AlMazza64 @Ni_Matsu @MangiaCassette_ @Fruscio1968 @ali… - DocSweepsy : RT @PornoNoblogs: @RadioQuar @musicassetta @SalvatoreC1970 @lazialeantifa @BSbarsky @AlMazza64 @Ni_Matsu @MangiaCassette_ @Fruscio1968 @ali… - GapaoRices : RT @PornoNoblogs: @RadioQuar @musicassetta @SalvatoreC1970 @lazialeantifa @BSbarsky @AlMazza64 @Ni_Matsu @MangiaCassette_ @Fruscio1968 @ali… -