"Ancora no". Manuela e Luciano, il pubblico lo scopre così dopo Temptation Island (Di martedì 3 agosto 2021) Alla fine sono usciti separati da Temptation Island: è naufragata la storia tra Manuela Carriero e Stefano Sirena. Già nella prima puntata Manuela si era detta molto insoddisfatta del suo rapporto con il fidanzato, che non le dimostrava amore e la trattava come un oggetto. Il loro percorso è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emerso tutto il rancore che li divide. Stefano ha visto la fidanzata spendere bellissime parole per il single Luciano, a cui è sempre più vicina. A Manuela, invece, sono stati mostrati dei video, nei quali Stefano dice che si vergogna di lei e ...

