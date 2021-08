Vanessa Ferrari argento | è storia con la prima medaglia azzurra al corpo libero

(Di lunedì 2 agosto 2021) A Tokyo i colori azzurri in pedana sono ancora di. Un’atleta eccezionale che scrive ladella ginnastica tricolore: alla quarta partecipazione, Tokyo le ha portato un argeno. A 3o annitorna volteggiare per la quarta volta sotto i cinque cerchi, lo fa a 14 anni di distanza dal suo primo titolo di campionessa del mondo conquistata a soli 16 anni. “Molte delle discipline olimpiche sono rappresentate da sport di situazione, in cui l’abitudine alla gara è importante quanto l’allenamento”, aveva detto negli scorsi mesi l’atleta di Orzinuovi in una intervista rilasciata sulle colonne de Il ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Come nelle favole. Vanessa Ferrari è sul podio olimpico! ??? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 |… - sportface2016 : +++VANESSA FERRARI SEI STORIA: 93 ANNI DOPO UN'ITALIANA VA A MEDAGLIA NELLA GINNASTICA ARTISTICA. L'AZZURRA E' D'AR… - francescacheeks : Vanessa Ferrari è il mio mito da quando sono bambina, ed è una delle mie più grandi fonti di ispirazione. Comunque… - ripalmeirag : RT @sheiswonderland: Vanessa Ferrari nel 2006, a 15 anni, era la prima italiana a vincere la medaglia d’oro al campionato mondiale, 15 anni… - mantienilbaci0 : RT @Ri_Ghetto: VANESSA FERRARI ARGENTO IO SONO SENZA PAROLE CHE CAMPIONESSA CHE FELICITÀ PER LEI CHE CONCLUSIONE MERAVIGLIOSA DI CARRIERA #… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Ferrari

Altra impresa azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020:è medaglia di argento nella prova di corpo libero di ginnastica. Per l'azzurra, alla sua quarta partecipazione, è la prima medaglia olimpica. L'oro è stato vinto dall'americana Jade ...Sulle note di Con te partirò , un'incantevolesi mette al collo un preziosissimo argento olimpico a Tokyo 2020 . Riscattati i quarti posti di Londra e Rio: ci voleva una medaglia per cancellare i brutti ricordi e le sofferenze di ...Il ragazzo, infatti, è uno sportivo e ama tenersi in forma come dimostrano anche i suoi accentuatissimi muscoli. Vanessa Ferrari e Simone Caprioli Simone, innamoratissimo della sua Vanessa, non manca ...Vanessa Ferrari è medaglia d'argento al corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Giornata storia per la ginnastica artistica italiana, che raggiunge un risultato storico: l'unica ginnasta a vinc ...