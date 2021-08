Sindaco offre taglia per i nomi vandali (Di lunedì 2 agosto 2021) Tremila euro di taglia e sono saltati fuori i nomi di cinque giovani presunti vandali che avrebbero effettuato una serie di ripetuti raid vandalici in un paese della provincia di Milano, Motta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Tremila euro die sono saltati fuori idi cinque giovani presuntiche avrebbero effettuato una serie di ripetuti raidci in un paese della provincia di Milano, Motta ...

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco offre Sindaco offre taglia per i nomi vandali ... Motta Visconti, dove il sindaco ha deciso di offrire pubblicamente la somma. L'episodio è riportato oggi sulle pagine locali del Corriere della Sera. "Non chiamatemi sceriffo" e "non chiamatela ...

Marsala, sul palco de ''a Scurata' Giovanni Gulino e Fabio Genco Suono che offre spazio per immaginare, viaggiare, sognare innalzando lo spirito: ogni composizione, ... Il sindaco Tranchida ha donato a Iacona il libro 'Oggi é già domani', con racconti ed ...

