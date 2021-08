Se cerchi un Chromebook | qui risparmi 70 euro | Punto Informatico

(Di lunedì 2 agosto 2021) Processore Intel, display da 11,6 pollici e sistema operativo Chrome OS per questo laptop di ASUS proposto oggi in forte sconto su Amazon. Seun, qui70. Read MoreL'articolo Seun, qui70proviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : Se cerchi un Chromebook, qui risparmi 70 euro -

Ultime Notizie dalla rete : cerchi Chromebook

Punto Informatico

ASUSC223 in offerta su Amazon Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display da 11,6 pollici con risoluzione 1366 768 pixel, processore Intel Celeron N3350, GPU Intel ...ASUSC223 in offerta su Amazon Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display da 11,6 pollici con risoluzione 1366 768 pixel, processore Intel Celeron N3350, GPU Intel ...Processore Intel, display da 11,6 pollici e sistema operativo Chrome OS per questo laptop di ASUS proposto oggi in forte sconto su Amazon.I chromebook sono valide alternative ai laptop Windows. Tuttavia, è solo merito della pandemia se le vendite si sono finalmente sbloccate.