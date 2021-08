Riforma Giustizia, il Governo incassa due volte la fiducia alla Camera. Ci sono anche i voti dei Cinque Stelle (Di martedì 3 agosto 2021) Si è concluso nella notte il voto alla Camera dei deputati sulla Riforma della Giustizia, firmata dalla ministra Marta Cartabia e su cui il Governo Draghi ha posto la fiducia. Nella prima chiama la Camera ha approvato l’articolo 1 della Riforma con 426 voti favorevoli, 55 contrari e un solo astenuto. Subito dopo, a Montecitorio è stato approvato anche l’articolo 2 del disegno di legge di Riforma del processo penale, con 458 i voti favorevoli e 46 contrari e un ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Si è concluso nella notte il votodei deputati sulladella, firmata dministra Marta Cartabia e su cui ilDraghi ha posto la. Nella prima chiama laha approvato l’articolo 1 dellacon 426favorevoli, 55 contrari e un solo astenuto. Subito dopo, a Montecitorio è stato approvatol’articolo 2 del disegno di legge didel processo penale, con 458 ifavorevoli e 46 contrari e un ...

