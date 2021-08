Pozzuoli | scontro frontale tra auto | cinque feriti | ci sono 2 bambine Gravissimo un 21enne

(Di lunedì 2 agosto 2021), due. E’ il bilancio del terribile incidente verificatosi ieri mattina, 1 agosto, in via Solfara, a, in provincia di Napoli. Lestate trasferite all’ospedale Santobono di Napoli. La loro mamma, invece, è stata ricoverata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi a, in via Solfatara. Sarebbero cinque le persone rimaste ferite - secondo quanto riferisce Pozzuoli21 - nel violentotra due auto. Sul posto sono giunti il 118, i Vigili del Fuoco e la ......di. Domenica scorsa, il 18 luglio era rimasto coinvolto in un incidente a via Artiaco. Uno schianto a bordo della sua moto che si è rivelato fatale a una settimana di distanza. Uno...Lo scontro è avvenuto in Via Solfatara a Pozzuoli, tra una Hyundai ed una Punto: quest’ultima, pare guidata da un extracomunitario di quindici anni che è colui il quale sta peggio. Nella tarda mattina ...Il giovane, un extracomunitario che guidava senza documenti, ha effettuato un sorpasso azzardato, andando ad impattare violentemente contro la vettura di una famiglia che partiva per le vacanze ...