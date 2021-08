Perché siamo state tutte dei “numeri primi” (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono passati diversi anni dall’uscita di quel romanzo che ci ha tenute col fiato sospeso, piene di dubbi sulla nostra vita e sui sentimenti, invase di domande alle quali non sapevamo fornire una risposta. Sì Perché quel libro di Paolo Giordano, al di là della sua storia, ci ha fatto fare i conti con due delle condizioni che ci ritroviamo a vivere, inevitabilmente, nel corso della vita: l’infelicità e la solitudine. E sono proprio queste due che, quando si incontrano, a non far altro che alimentarsi a vicenda. Quando questo succede ecco che ci trasformiamo anche noi in numeri primi, protagonisti di storie dalle mille sfaccettature ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono passati diversi anni dall’uscita di quel romanzo che ci ha tenute col fiato sospeso, piene di dubbi sulla nostra vita e sui sentimenti, invase di domande alle quali non sapevamo fornire una risposta. Sìquel libro di Paolo Giordano, al di là della sua storia, ci ha fatto fare i conti con due delle condizioni che ci ritroviamo a vivere, inevitabilmente, nel corso della vita: l’infelicità e la solitudine. E sono proprio queste due che, quando si incontrano, a non far altro che alimentarsi a vicenda. Quando questo succede ecco che ci trasformiamo anche noi in, protagonisti di storie dalle mille sfaccettature ...

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - NetflixIT : La mettiamo qui perché non ce la siamo mai dimenticata. - LegaSalvini : #Salvini: “Siamo in democrazia, basta attacchi tra tribù. Invito a stemperare i toni perché chi non si vaccina non… - GiacomoFelici1 : @Lleida21 @FrancescoNasta_ Tare non compra in A perché Lotito va d'accordo con due presidenti, uno é Vigorito l'alt… - Sanguinatio : @irreparabiIe @sataniized + chiarendo col tuo amico. Perchè siamo persone civili che grazie a dio, sono in grado di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché siamo Silvio Orlando si racconta a Giffoni, dai suoi esordi al virus 'Nanni mi chiamò per 'Palombella rossa' e per me fu uno choc: era un mito, perché il suo cinema ... Un dato da non trascurare è il rapporto con l'altro: 'Siamo abituati a vederlo come una minaccia, ma ...

Volotea: con Onecheck per fornire test Covid su rotte da e per Italia "Siamo lieti di aver siglato questo accordo - ha dichiarato da parte sua A'lex de Jesu's, Chief Experience Officer di Volotea - perche' ci permette di offrire ai nostri passeggeri la possibilita' di ...

'Recovery Italia. Perché siamo il malato d'Europa?' ANSA Nuova Europa 'Nanni mi chiamò per 'Palombella rossa' e per me fu uno choc: era un mito,il suo cinema ... Un dato da non trascurare è il rapporto con l'altro: 'abituati a vederlo come una minaccia, ma ...lieti di aver siglato questo accordo - ha dichiarato da parte sua A'lex de Jesu's, Chief Experience Officer di Volotea - perche' ci permette di offrire ai nostri passeggeri la possibilita' di ...