Molise, il ginecologo non va in pensione per continuare a praticare gli aborti (Di lunedì 2 agosto 2021) In Molise un ginecologo ha deciso di non andare in pensione per poter continuare a fare abortire le donne. Lo fa da 40 anni e vuole continuare a farlo al punto di aver deciso di non andare ancora in pensione. Lui si chiama Michele Mariano, è un ginecologo e pratica in Molise. La pratica che vuole continuare a portare avanti è quella dell’interruzione volontaria di gravidanza: l’aborto. Intervistato dalla Repubblica, il medico ha spiegato: “Da 40 anni pratico gli aborti e per ... Leggi su formatonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Inunha deciso di non andare inper potera farere le donne. Lo fa da 40 anni e vuolea farlo al punto di aver deciso di non andare ancora in. Lui si chiama Michele Mariano, è une pratica in. La pratica che vuolea portare avanti è quella dell’interruzione volontaria di gravidanza: l’aborto. Intervistato dalla Repubblica, il medico ha spiegato: “Da 40 anni pratico glie per ...

Ultime Notizie dalla rete : Molise ginecologo Murgia "dittatura sanitaria è obiezione di coscienza"/ "Donne schiave senza l'aborto" ... la scrittrice ribalta le accuse mosse in questi mesi di una strisciante dittatura sanitaria emersa sul fronte Covid, sottolineando come l'ultimo caso del Molise - dove l'unico ginecologo che pratica ...

Obiezione di coscienza, la dittatura sanitaria secondo Michela Murgia L'unico ginecologo che pratica l'aborto in Molise rimanda la pensione perché non ci sono medici per sostituirlo . Succede anche questo nel Paese della presunta dittatura sanitaria, dove da oltre un anno e ...

L'ultimo ginecologo non obiettore del Molise Il Manifesto “Siamo sotto una dittatura sanitaria, ma il green pass non c'entra: si chiama obiezione di coscienza” Dal 1978 garantita dalla Legge 194 del codice penale, l'interruzione volontaria di gravidanza è ancora un tabù per molti sanitari obiettori che, stando ai dati del ministero della Salute, in Italia co ...

Il problema del Molise con l’obiezione di coscienza L'unico medico che praticava aborti dovrebbe andare in pensione, ma la Regione lo ha trattenuto affiancandogli una collega ...

