Lutto nel calcio. L'impatto contro un taxi, nell'incidente muore anche il fratello

Un altro giovane in salute se n'è andato. La tragedia ha avuto luogo durante la notte tra venerdì e sabato, in cui è morto il giovane talento classe 2005 appartenente all'Ajax. Al giovanissimo è risultato fatale un incidente stradale, in cui ha perso la vita anche il fratello 18enne. Il tragico accadimento è avvenuto sulla Weg der Verenigde Naties, una strada di IJsselstein, paese natale del giocatore a pochi chilometri da Utrecht, dove l'auto dei fratelli si è scontrata frontalmente con un taxi-van. A darne il triste annuncio è stata la società sportiva. L'Ajax ha comunicato la morte di Noah Gesser e del fratello.

