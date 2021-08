Lo Spazio che divide Francia e Germania. Il confronto sui lanciatori secondo Spagnulo (Di lunedì 2 agosto 2021) Il recente accordo tra i ministri dell’Economia tedesco e francese sui lanciatori spaziali (ne abbiamo parlato qui) rappresenta una base di lavoro iniziale, forse però ancora lontana da una condivisione definitiva. A parte generiche dichiarazioni d’intesa che si esplicitano con la solita formula della “preferenza europea” da parte dei governi nell’acquistare servizi di lancio, uno dei veri punti dell’accordo è centrato sul sostegno all’avviamento del nuovo lanciatore Ariane 6. Nel 2014 gli Stati membri dell’Esa decisero di finanziarne lo sviluppo con l’ipotesi di effettuare da dieci a dodici lanci ogni anno, ma oggi questo target, forse troppo ambizioso fin dall’origine, ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 agosto 2021) Il recente accordo tra i ministri dell’Economia tedesco e francese suispaziali (ne abbiamo parlato qui) rappresenta una base di lavoro iniziale, forse però ancora lontana da una condivisione definitiva. A parte generiche dichiarazioni d’intesa che si esplicitano con la solita formula della “preferenza europea” da parte dei governi nell’acquistare servizi di lancio, uno dei veri punti dell’accordo è centrato sul sostegno all’avviamento del nuovo lanciatore Ariane 6. Nel 2014 gli Stati membri dell’Esa decisero di finanziarne lo sviluppo con l’ipotesi di effettuare da dieci a dodici lanci ogni anno, ma oggi questo target, forse troppo ambizioso fin dall’origine, ...

Advertising

virginiaraggi : Un’area abbandonata del quartiere San Lorenzo diventerà uno spazio aperto, sicuro e vivibile per tutti, con un inte… - Giorgiolaporta : Loro conteggiano solo i vincitori, senza pensare che se fossimo una squadra unica, molti vincitori non gareggerebbe… - robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. Serve a sostenere la c… - mgsnazionale : RT @CesareMinghini: Migliaia di persone dopo il corteo ascolta in silenzio , applaudendo i passaggi piu importanti del discorso di #Bologne… - brillibrilli02 : RT @giorgiasoleri: (che è ciò che più spaventa il patriarcato, perchè insieme siamo una forza) sfondando il famoso muro di cristallo per pe… -