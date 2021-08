Incendi, Abruzzo avvolto dalle fiamme: a Pescara devastata la Pineta dannunziana (Di lunedì 2 agosto 2021) Rom, 2 ago — Dopo la Sardegna arriva il grido di dolore dell’Abruzzo, da ieri avvolto dalle fiamme dei roghi: la situazione più drammatica si registra a Pescara, dove ieri un Incendio ha devastato la zona sud della città e in particolar modo la Pineta dannunziana e i colli vicini. Come detto, non solo il pescarese è rimasto coinvolto nei roghi: secondo quanto si apprende da Ansa, nelle scorse ore la Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma. L’effetto dei devastanti Incendi si è riverberato sui trasporti, con ritardi di oltre 400 minuti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Rom, 2 ago — Dopo la Sardegna arriva il grido di dolore dell’, da ieridei roghi: la situazione più drammatica si registra a, dove ieri uno ha devastato la zona sud della città e in particolar modo lae i colli vicini. Come detto, non solo il pescarese è rimasto coinvolto nei roghi: secondo quanto si apprende da Ansa, nelle scorse ore la Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma. L’effetto dei devastantisi è riverberato sui trasporti, con ritardi di oltre 400 minuti ...

