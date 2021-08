Gf vip | bufera su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | “Spero che i bimbi non vedano”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo aver appassionato il pubblico con la loro lovestory avviata al Gf vip 5,sono finiti in queste ore nel mirino di unamediatica, esplosa per una durissima opinione espressa sul loro conto in radio. Il commento in questione li vede accusati di atti osceni vietati ai minori e giunge sulle frequenze di Radio Norba, l’emittente che è parte dell’organizzazione di Battiti live. L’evento tv estivo sulla musica, come se non bastasse, non accoglie il tormentone die Shade all’attivo. Una scelta che per molti fan dell’ex velino sarebbe legata ...