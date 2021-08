Firenze | picchia la fidanzata | rompendole il setto nasale | e le aizza contro il cane Arrestato 24enne

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ha rotto ilalla, poi le ha anchetoil, di grossa taglia, che ha tentato di morderla in più punti, procurandole escoriazioni alle braccia. Per questo unè statodai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto domenica mattina, primo agosto 2021, aL'articolo proviene daPost.

La Repubblica Firenze.it

, 2 agosto 2021 - Un giovane è stato arrestato adai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. All'arrivo dei carabinieri (allertati dalla segnalazione di una lite in strada) la compagna dell'uomo presentava delle escoriazioni ...l'imprenditore che vuole assumerlo/ "Perdo il RdC, meglio lavorare in nero!" L'interesse ... come nel caso dell'Isolotto a. Ma tante altre nacquero e si protrassero anche grazie alla ...Dopo averla picchiato le ha aizzato contro il suo cane, è finito con l'intervento dei carabinieri, l'incubo di giovane donna maltrattata dal compagno da oltre un mese, che è stato arrestato e trasferi ...E' successo a Firenze. La donna è stata portata in ospedale e ha una prognosi di 30 giorni per lesioni varie e frattura del setto nasale ...