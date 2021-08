Ferrari d' argento nella ginnastica artistica | «Puntavo all' oro | oggi si chiude un ciclo»

Advertising

chetempochefa : Straordinaria Vanessa ???? Nel corpo libero storica medaglia d’argento ai #GiochiOlimpici per Vanessa Ferrari e per… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - LiaCapizzi : Fi-nal-me-nte sul podio! Vanessa Ferrari è ARGENTO. A 30 anni, alla quarta Olimpiade, dopo troppi infortuni (scaf… - xsun_paradise : RT @sheiswonderland: Vanessa Ferrari nel 2006, a 15 anni, era la prima italiana a vincere la medaglia d’oro al campionato mondiale, 15 anni… - ChiaraPizzolato : RT @sheiswonderland: Vanessa Ferrari nel 2006, a 15 anni, era la prima italiana a vincere la medaglia d’oro al campionato mondiale, 15 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari argento

... alla sua quarta Olimpiade, dopo infortuni terribili e due quarti posti la ginnasta italiana sale finalmente sul podio vanessatokyo 2020 olimpiadi ginnastica Chissà se l'laverà via ...Video VanessaOlimpiadi Tokyo 2020/ Jade Carey vince l'oro! NICOLETTA ROMANAZZI, MENTAL COACH DI MARCELL JACOBS: 'SI È MESSO COMPLETAMENTE IN GIOCO' La mental coach di Marcell Jacobs, ...A quasi 31 anni, alla sua quarta Olimpiade, dopo infortuni terribili e due quarti posti la ginnasta italiana sale finalmente sul podio ...(Adnkronos) - "Una dedica per questo argento? A tutti quelli che mi hanno sostenuto, ma soprattutto a coloro che hanno creduto in me quando neanche io ci credevo, quando tutti pensavano che non sarei ...