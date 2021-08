(Di lunedì 2 agosto 2021) Il capitano della, Giorgio, hato il suo contrattoal 30 giugno. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Giorgioè bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la-si legge su.com-. Giorgio è DNA Juve, è storia, è presente, è grinta e passione, è cuore e testa. Giorgio è mille dati, mille numeri, tanti record, tantissimi trofei, ...

Advertising

forumJuventus : ? Ufficiale: Chiellini rinnova fino al 2023! ?? #Chiellini2023 ?? - benjamn_boliche : RT @FBiasin: #Chiellini rinnova con la #Juventus fino al 2023. L’Europeo gli ha allungato la carriera. - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Juventus, #Chiellini rinnova: 'Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere' - genovesergio76 : ? UFFICIALE: Juve, Chiellini rinnova fino al 2023 e punta il mondiale via @OneFootball. Leggilo qui: - sportface2016 : #Juventus, #Chiellini rinnova: 'Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini rinnova

con la Juve, Milan su Ziyech Giorgioha rinnovato con la Juventus . Per il difensore campione d'Europa con l'Italia c'è un contratto di due anni, con vista sul Mondiale ...Ufficiale il rinnovo di contratto per Giorgio: comunicato della Juventus sul difensore che ha firmato fino al 2023© Getty ImagesGiorgioper altri due anni alla Juventus. E' ufficiale il rinnovo di contratto del difensore bianconero:, il cui contratto era scaduto il 30 giugno scorso, ha firmato fino al 2023. Per ...Era già nell’aria da tempo, ora è ufficiale: il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha rinnovato il proprio contratto fino al 2023. Ad annunciarlo è lo stesso club bianconero sul proprio sito ...“Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine”. Giorgio Chiellini commenta così sui propri account social la notizia del suo rinnovo con la Juventus fino al 2023. Il ...