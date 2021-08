Calciomercato Juventus, novità sul fronte Locatelli (Di lunedì 2 agosto 2021) Importanti novità sulla trattativa con il Sassuolo per l’arrivo di Manuel Locatelli in maglia bianconera Punto di svolta nella trattativa tra la Juventus ed il Sassuolo per Manuel Locatelli.Come riporta Goal.com, i neroverdi avrebbero abbassato le pretese dai 40 milioni inizialmente richiesti, a 35, cifra che la Juventus può raggiungere.Il portale sottolinea come la strategia juventina sia chiara: 2.5 milioni a stagione per il prestito biennale del giocatore con obbligo e riscatto condizionato a 20.Un’offerta, quella bianconera, che ad oggi dista una decina di milioni dalle richieste del Sassuolo, ma la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Importantisulla trattativa con il Sassuolo per l’arrivo di Manuelin maglia bianconera Punto di svolta nella trattativa tra laed il Sassuolo per Manuel.Come riporta Goal.com, i neroverdi avrebbero abbassato le pretese dai 40 milioni inizialmente richiesti, a 35, cifra che lapuò raggiungere.Il portale sottolinea come la strategia juventina sia chiara: 2.5 milioni a stagione per il prestito biennale del giocatore con obbligo e riscatto condizionato a 20.Un’offerta, quella bianconera, che ad oggi dista una decina di milioni dalle richieste del Sassuolo, ma la ...

