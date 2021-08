Bucciantini: "Non riesco ad immaginare un Insigne via da Napoli, nessuno come lui negli ultimi anni" (Di lunedì 2 agosto 2021) Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista Tv, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: “Bisogna accettare che uno dei due dovrà fare un passo indietro, il calcio ora sta pagando una cattiva gestione in passato che con la pandemia si è aggravata ancora di più. I calciatori devono accettare che il mondo è cambiato, è un discorso che va oltre i gol fatti o le prestazioni offerte, e facile dire che dipenda solo da Insigne, ma, non abbassare i costi di lavoro del calcio significa vivere in un mondo profondamente sbagliato. Ridurre i costi del calcio deve ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Marco, giornalista ed opinionista Tv, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: “Bisogna accettare che uno dei due dovrà fare un passo indietro, il calcio ora sta pagando una cattiva gestione in passato che con la pandemia si è aggravata ancora di più. I calciatori devono accettare che il mondo è cambiato, è un discorso che va oltre i gol fatti o le prestazioni offerte, e facile dire che dipenda solo da, ma, non abbassare i costi di lavoro del calcio significa vivere in un mondo profondamente sbagliato. Ridurre i costi del calcio deve ...

