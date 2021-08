Attacco hacker, Zingaretti: “Nessun blocco per l’erogazione dei Green pass” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Siamo in contatto con il commissario Figliuolo per garantire comunque il rilascio del Green pass che continua a essere erogato con qualche ora di ritardo. Non ci sono blocchi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a proposito dell’Attacco hacker che ha colpito i sistemi informatici dell’amministrazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) “Siamo in contatto con il commissario Figliuolo per garantire comunque il rilascio delche continua a essere erogato con qualche ora di ritardo. Non ci sono blocchi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicolaa proposito dell’che ha colpito i sistemi informatici dell’amministrazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

