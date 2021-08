Attacco hacker, Zingaretti: “Matrice sconosciuta, situazione complessa” (Di lunedì 2 agosto 2021) L'Attacco hacker che in queste ore sta mettendo in difficoltà la regione Lazio è grave ma le attività dell'ente non si fermano compresa la campagna vaccinale. A meno di un'ora dalla conferenza stampa che la Regione Lazio ha convocato per esaminare la vicenda il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, è intervenuto nel corso della seduta del consiglio regionale del Lazio spiegando ai consiglieri cosa sta accadendo. Un Attacco "terroristico", "criminale" l'ha definito Zingaretti e che ha colpito i sistemi informatici dell'ente nella notte tra sabato e domenica. Un Attacco ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 agosto 2021) L'che in queste ore sta mettendo in difficoltà la regione Lazio è grave ma le attività dell'ente non si fermano compresa la campagna vaccinale. A meno di un'ora dalla conferenza stampa che la Regione Lazio ha convocato per esaminare la vicenda il presidente della regione Lazio, Nicola, è intervenuto nel corso della seduta del consiglio regionale del Lazio spiegando ai consiglieri cosa sta accadendo. Un"terroristico", "criminale" l'ha definitoe che ha colpito i sistemi informatici dell'ente nella notte tra sabato e domenica. Un...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - Mariate48641882 : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… - Maia1967 : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… -