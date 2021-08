Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Draghi. Chiesto aiuto agli Usa (Di lunedì 2 agosto 2021) È un Attacco hacker che non ha precedenti in Italia quello avvenuto la scorsa notte contro il sistema informatico della Regione Lazio. L’intrusione ha mandato in tilt il sistema di prenotazione del vaccino, ma potrebbe avere causato danni ben più gravi, minacciando la riservatezza dei dati sensibili del 70% degli abitanti di Roma e Province vicine che si erano vaccinati. Un pericolo che non riguarda solamente i comuni cittadini ma, secondo Repubblica, anche le personalità istituzionali come il Presidente Sergio Mattarella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) È unche non ha precedenti in Italia quello avvenuto la scorsa notte contro il sistema informatico della. L’intrusione ha mandato in tilt il sistema di prenotazione del vaccino, ma potrebbe avere causato danni ben più gravi, minacciando la riservatezza deisensibili del 70%di Roma e Province vicine che si erano vaccinati. Unche non riguarda solamente i comuni cittadini ma, secondo Repubblica,le personalità istituzionali come il Presidente Sergio...

