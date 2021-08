Attacco hacker alla Regione Lazio, Zingaretti: "Il più grave di sempre" (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Un Attacco hacker "senza precedenti". Con ogni probabilità "il piu' grave mai subito dalle istituzioni repubblicane". Non usa mezzi termini il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per spiegare quanto sta avvenendo in questi giorni ai sistemi informatici regionali. Il governatore in conferenza stampa dal palazzo della Regione ha parlato di un "Attacco molto potente e invasivo" e che l'istituzione è "vittima di un'offensiva criminale, di stampo terroristico", anche se poi aggiunge che la matrice degli attaccanti al momento non è nota. Il ... Leggi su agi (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Un"senza precedenti". Con ogni probabilità "il piu'mai subito dalle istituzioni repubblicane". Non usa mezzi termini il presidente della, Nicola, per spiegare quanto sta avvenendo in questi giorni ai sistemi informatici regionali. Il governatore in conferenza stampa dal palazzo dellaha parlato di un "molto potente e invasivo" e che l'istituzione è "vittima di un'offensiva criminale, di stampo terroristico", anche se poi aggiunge che la matrice degli attaccanti al momento non è nota. Il ...

