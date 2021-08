Atp Washington 2021, Nadal: “Felice di giocare in questo torneo, farò del mio meglio” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sono Felice di essere qua perché non è solo un nuovo torneo per me ma anche una nuova città: ho avuto la possibilità di visitarla ed è bellissima. Sono eccitato dall’idea di tornare a giocare in America dopo oltre un anno, specialmente perché sarà in uno stadio pieno di spettatori”. In conferenza stampa a poche ore dal suo debutto nell’Atp Washington 2021, Rafael Nadal ha raccontato le proprie sensazioni sul rientro in campo dopo aver saltato Wimbledon e le Olimpiadi: “Non so quanto servirà per il recupero completo, ma l’unica cosa che posso dire è che sono qui per fare il ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sonodi essere qua perché non è solo un nuovoper me ma anche una nuova città: ho avuto la possibilità di visitarla ed è bellissima. Sono eccitato dall’idea di tornare ain America dopo oltre un anno, specialmente perché sarà in uno stadio pieno di spettatori”. In conferenza stampa a poche ore dal suo debutto nell’Atp, Rafaelha raccontato le proprie sensazioni sul rientro in campo dopo aver saltato Wimbledon e le Olimpiadi: “Non so quanto servirà per il recupero completo, ma l’unica cosa che posso dire è che sono qui per fare il ...

Advertising

sportface2016 : #AtpWashington, #Nadal: 'Felice di giocare in questo torneo, farò del mio meglio' - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Rafael Nadal rivela cosa lo ha spinto a disputare l'ATP di Washington - TennisWorldit : Rafael Nadal rivela cosa lo ha spinto a disputare l'ATP di Washington - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo #Atp 500 di #Washington. #2agosto - vpino2011 : RT @SuperTennisTv: Dopo la SF del #RolandGarros persa contro Djokovic, @RafaelNadal riparte dall'ATP 500 di Washington, dove non aveva mai… -