Atleta precipita in un dirupo in montagna per vedere l’alba | Francesca Mirarchi muore a 19 anni

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’, 19, di Lissone (Monza-Brianza), è morta venerdì 30 luglio dopo una rovinosa caduta nelle montagne dell’Alta Val Brembana, dove si trovava in vacanza con gli amici. La giovane promessa della staffetta sarebbeta in unmentre, al, saliva sullaai laghi Gemelli (Bergamo) da sola peril sole sorgere. Il corpo senza vita è stato rinvenuto dalle squadre del Nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Oggi alle 14.30 si terranno i funerali nella chiesa San ...

Ultime Notizie dalla rete : Atleta precipita

Può darsi che la giovanevolesse fare una foto per sé, o semplicemente cogliere il momento ...dalle cascate di Acquafraggia e muore: 'Voleva fare una foto'. Grave il marito che ha ...anche lei, era tesserata Fidal fin dal 2007, vestendo la maglia dell'Atletica Cinisello, CBA Cinisello e Atletica Riccardi Milano. "Il presidente provinciale Paolo Galimberti, il Consiglio ...Si tengono nel primo pomeriggio di oggi a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, i funerali di Francesca Barbara Mirarchi, ragazza 19enne morta in ...È morta in alta montagna per il desiderio romantico di catturare l'alba con una foto. Francesca Mirarchi, 19enne di Lissone vicino Milano, promessa dell'atletica leggera, ...