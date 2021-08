"Arriva qui e corre in 9.80? Beh...". L'ultima vergogna dei rosiconi inglesi: doping, le aberranti accuse a Marcell Jacobs (Di lunedì 2 agosto 2021) A neanche 24 ore di distanza dall'epica vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, c'è già chi alimenta sospetti in malafede, senza alcun tipo di prova. Il tempo impiegato dal campione per battere i suoi avversari, il nuovo record europeo di 9,80 secondi, ha fatto storcere il naso a Matt Lawton, giornalista inglese ex Dailymail e ora al Times. Si tratta di un nome noto legato ad alcuni scandali di doping. Lawton, infatti, ha scritto dello scandalo di Alberto Salazar, ex maratoneta e tecnico americano accusato di organizzazione e istigazione al doping e traffico di testosterone, e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) A neanche 24 ore di distanza dall'epica vittoria dinei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, c'è già chi alimenta sospetti in malafede, senza alcun tipo di prova. Il tempo impiegato dal campione per battere i suoi avversari, il nuovo record europeo di 9,80 secondi, ha fatto storcere il naso a Matt Lawton, giornalista inglese ex Dailymail e ora al Times. Si tratta di un nome noto legato ad alcuni scandali di. Lawton, infatti, ha scritto dello scandalo di Alberto Salazar, ex maratoneta e tecnico americano accusato di organizzazione e istigazione ale traffico di testosterone, e del ...

