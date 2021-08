App Citizen: che cos’è e perchè sta creando tanto clamore? (Di lunedì 2 agosto 2021) App Citizen è più che mai alla moda, ma sta creando scalpore: cosa è e perché permette a tutti diventare giornalisti e poliziotti. App CitizenStiamo parlando di una applicazione nata per aumentare la sicurezza nei quartieri che però, come spesso accade, è stata poi utilizzata con altre finalità. In questo momento i proprietari di questa app stanno assumendo persone che possano trasmettere in streaming eventi catastrofici o pericolosi, come crimini, incidenti stradali e altri fatti di pubblica rilevanza per la sicurezza. Vengono offerti ben 25 dollari l’ora e il primo annuncio è stato pubblicato sul sito JournalismJob per ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Appè più che mai alla moda, ma stascalpore: cosa è e perché permette a tutti diventare giornalisti e poliziotti. AppStiamo parlando di una applicazione nata per aumentare la sicurezza nei quartieri che però, come spesso accade, è stata poi utilizzata con altre finalità. In questo momento i proprietari di questa app stanno assumendo persone che possano trasmettere in streaming eventi catastrofici o pericolosi, come crimini, incidenti stradali e altri fatti di pubblica rilevanza per la sicurezza. Vengono offerti ben 25 dollari l’ora e il primo annuncio è stato pubblicato sul sito JournalismJob per ...

