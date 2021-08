VIDEO Gianmarco Tamberi trionfa nel salto in alto. L’azzurro è campione olimpico a Tokyo 2020! (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi entra nella storia dello sport italiano e mondiale vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro al termine di una gara strepitosa nella quale ha saltato al primo tentativo tutte le misure fino al 2.37 così come anche il qatariota Mutaz Essa Barshim. I due dopo il terzo errore a 2.39 hanno dovuto scegliere se dividersi l’oro o proseguire con lo spareggio ma, comprensibilmente, hanno preferito godersi il gradino più alto del podio. In terza piazza il bielorusso Maksim Nedasekau che ha ottenuto la stessa misura ma aveva commesso alcuni errori in precedenza. Riviviamo le ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)entra nella storia dello sport italiano e mondiale vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi dial termine di una gara strepitosa nella quale ha saltato al primo tentativo tutte le misure fino al 2.37 così come anche il qatariota Mutaz Essa Barshim. I due dopo il terzo errore a 2.39 hanno dovuto scegliere se dividersi l’oro o proseguire con lo spareggio ma, comprensibilmente, hanno preferito godersi il gradino piùdel podio. In terza piazza il bielorusso Maksim Nedasekau che ha ottenuto la stessa misura ma aveva commesso alcuni errori in precedenza. Riviviamo le ...

