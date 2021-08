Variante Lambda, gli scienziati: «Troppe mutazioni, è più trasmissibile della Delta». Ora si trova in 29 Paesi (Di domenica 1 agosto 2021) Mentre il mondo combatte contro la Variante Delta, è una mutazione meno conosciuta che preoccupa gli esperti. La Variante Lambda (nota anche come Variante C37) è stata avvistata per la... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 agosto 2021) Mentre il mondo combatte contro la, è una mutazione meno conosciuta che preoccupa gli esperti. La(nota anche comeC37) è stata avvistata per la...

Advertising

elaisafrenk : #COVID19 Variante Lambda, gli scienziati: «Troppe mutazioni, è più trasmissibile della Delta». Ora si trova in 29… - paoloabbadir : RT @Gazzettino: Variante Lambda, gli scienziati: «Troppe mutazioni, è più trasmissibile della Delta». Ora si trova in 29 Paesi https://t.co… - Bettabetta59 : RT @claudio_2022: Variante Lambda, allarme degli scienziati: «Troppe mutazioni, è più trasmissibile della Delta». Ora si trova in 29 Paesi… - Gazzettino : Variante Lambda, gli scienziati: «Troppe mutazioni, è più trasmissibile della Delta». Ora si trova in 29 Paesi - zazoomblog : La corsa della variante Lambda gli scienziati: Troppe mutazioni è più trasmissibile della Delta - #corsa #della… -